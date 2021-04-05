Bir Zamanlar Çukurova setinde çekimler durdu Furkan Palalı'dan kötü haber

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı ve Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayımlandığı ilk günden itibaren ATV'nin sevilen yapımlarından biri oldu. Son zamanlarda oyuncu değişikliğiyle çokça adından söz ettiren dizinin setinden ise üzen bir haber geldi.