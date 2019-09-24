Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Melike İpek Yalova sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Doktor Mügan'ı Melike İpek Yalova, hayatını yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen törenle dünyaevine giren güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi.
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Sosyal medyada hayvanlara olan ilgisiyle takipçileri tarafından bilinen Melike İpek Yalova'nın dün bir atı beslerken paylaştığı fotoğrafının altına takipçileri, Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.
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Peki, Melike İpek Yalova kimdir?
Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.
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