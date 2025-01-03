Bir Tesla İki Mesaj

Dünya gündemi o kadar çabuk değişiyor ki, yerkürenin kendi ekseni etrafındaki turundan daha hızlı…

ABD, yeni yıla terör saldırıları ve patlamalar gölgesinde girdi. Önce, Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde terör tanısı konan bir eylem gerçekleştirildi, ardından Las Vegas’ta Trump International Oteli’nin girişinde elektrikli Tesla aracı patlatıldı ve son olarak da New York’ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

New Orleans’ta bir saldırganın aracını yılbaşı kutlamaları yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu on beş kişi yaşamını yitirdi. FBI, saldırganın ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar olduğu ve aracında Deaş flaması bulunduğunu açıkladı. Biden da yaptığı açıklama ile terör örgütü Deaş’ı işaret etti.

Saldırgan, 2007-2015 yılları arasında Amerikan Ordusu’nda görev yapmış, Afganistan’da bulunmuş; bilişimci, paraşütçü ve birkaç madalya sahibi eski bir asker. Eylemcinin saldırıda kullandığı araç ise kiralık.

ABD’de meydana gelen saldırıların en çarpıcı olanı ise, Elon Musk’ın ürettiği yüksek donanımlı Tesla Cybertruck marka elektrikli aracın Trump’ın otelinin girişinde patlatılması. Otelin önünde aracı patlatan Matthew Livelsberger isimli şahsın da, Shamsud-Din Cabbar ile aynı birlikte görev yapmış eski bir asker olduğu anlaşıldı. Her iki olayın faili de, eylemde kullandıkları araçları aynı şirketten kiralamışlar.

En önemlisi Las Vegas’ta gerçekleştirilen eylemin yeri ve kullanılan araç çok manidar. Yer, Trump’ın; araba, Elon Musk’ın… Anlaşılan saldırıyı tertipleyenler bir araçla iki mesaj vermek istemişler.

Gerek Trump gerek Musk, Amerikan müesses nizamı ile kavga halindeler. Musk, sahibi olduğu X platformundan 18 Aralık’ta yaptığı paylaşımla, “Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm." diyerek derin devlete meydan okumuştu. Trump ise birinci döneminden bugüne, Amerikan derin devleti ile sürekli kavga veriyor. Ancak, Trump Tower’da yapılan saldırı gösteriyor ki, bu Amerikan derin devletini de aşan küreselci bir gözdağı içeriyor. Donald Trump ve Elon Musk'a "Bizim dümen suyumuzdan çıkarsanız, yanarsız" iletisi gönderiliyor.

Donald Trump; daha göreve başlamadan Ukrayna-Rusya Savaşı’nı bitirme, Suriye’den asker çekme, Panama Kanalı, Kanada, Grönland kartlarını açtı. Donald Trump, seçimi kazanması halinde Jeffrey Epstein‘in müşterilerinin listesini açıklayacağını dile getirmişti. Muhtemelen bu kartlardan bazıları küreselci çeteyi rahatsız etti. 13 Temmuz 2014’te Pensilvanya’daki suikast girişimi ile kulağı çekilen Trump’a ikinci ihtarın verildiği anlaşılıyor. Araç olarak da El Baraka (Barack Hussein Obama)’nın kurduğu Deaş kullanılıyor.

Pentagon, CENTCOM ve CIA, Suriye’de kalmak ve İsrail’e alan açmak için can atıyorlar. Sonuçta, girdikleri yerleri sadece Amerikan devleti sömürmüyor; askerleri için de harcırahlarını saymazsak talan ve yağma fırsatı doğuyor. Bir nevi CENTCOM için rant kapısı oluyor.

Bu ve buna benzer terör eylemleri ile ölü, diriltilmeye ve örgütün varlığı dünya kamuoyu ve Trump’a kabul ettirilmeye çalışılıyor.

Antisemitik paylaşımlar yaptığı iddiaları ile sahibi olduğu X’e reklam almakta zorlanan Musk, çareyi İsrail’in sözde saldırılara maruz kalan bölgelerini ziyarette bulmuştu. Trump, suikast girişimi sonrasında geri vites yapmamış ve kaldığı yerden devam etmişti. Bakalım ikiliye verilen bu son “Nefesimiz ensenizde” temalı, Teslalı Trump Tower mesajı; alıcılarına ulaşacak mı yoksa gönderenlere iade mi edilecek?