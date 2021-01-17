Bir servet harcadı! İki senede 3 bin 500’ün üzerinde oyuncak topladı

"3 bin 500’ün üzerinde oyuncak biriktirdim"

Antika Şükrü olarak tanınan 43 yaşındaki Şükrü İlkdoğmuş, mini oyuncak koleksiyonuyla ilgili şöyle konuştu: “Son zamanlarda bir merak olarak uyandı içimde, oğlumun da birazcık merakından dolayı iki sene önce başlamış olduğum menü oyuncaklarının koleksiyonunu yapmaya çalıştım. Hemen hemen odamızın içinde 3 bin 500’ün üzerinde oyuncağımız var."