Bir Peri Masalı'nın Melis'i Alina Boz'un gala şıklığı! Göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti
Bir Peri Masalı dizisinde Melis karakterini canlandıran güzel oyuncu Alina Boz, oyunculuktaki başarısının yanında güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. 24 yaşındaki Alina Boz, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncunun gala şıklığına beğeniler yağmur olup yağdı.
Başrollerini Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı ve Mustafa Mert Koç ile paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde hayat verdiği Melis karakteriyle ekranlara döneen Alina Boz, göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.
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Gala stiliyle dikkat çeken Alina Boz'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar yapıldı.
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İşte Alina Boz'un gala şıklığı...
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Bulgaristan göçmeni bir baba ve Rus bir annenin kızı olan Alina Boz, Moskova'da dünyaya geldi.
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