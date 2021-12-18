Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor! Çay tiryakisi Ömer Faruk Soydaş anlattı dinleyenler inanamadı

Türkiye’de bir kültür ve yaşam biçimi olan çay denilince Gümüşhane’de akla Ömer Faruk Soydaş geliyor. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay içmede sınır tanımayan Soydaş, yine dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olan Türkiye’de en çok çay içen insanlardan birisi olarak biliniyor.