Bir kriz daha... Önce gömdü, sonra övdü! Bülent Ersoy'dan Hadise'ye iltifat yağmuru...

Sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Hadise için yazdığı o yazıyla çok konuşuldu. Gündeme bomba gibi düşen yazıda Hadise'yi sertçe ikaz eden Diva, bu sefer de dondurma yemeye gittiği Bebek'te gazetecilere karşı Hadise'yi övdü. Her yaptığıyla olay olan Ersoy, bakın bu sefer neler söyledi...