Bir kriz daha... Önce gömdü, sonra övdü! Bülent Ersoy'dan Hadise'ye iltifat yağmuru...
Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Hadise için söyledikleriyle olay olmuştu. Ünlü popuyu sertçe ikaz eden Diva, bu kez öve öve bitiremedi. Dün modacı Semih Doğruer ile Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarına Hadise ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Bakın Bülent Ersoy'un geceye damgasını vuran sözleri neler...
Sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Hadise için yazdığı o yazıyla çok konuşuldu. Gündeme bomba gibi düşen yazıda Hadise'yi sertçe ikaz eden Diva, bu sefer de dondurma yemeye gittiği Bebek'te gazetecilere karşı Hadise'yi övdü. Her yaptığıyla olay olan Ersoy, bakın bu sefer neler söyledi...
Şarkıcı Bülent Ersoy’un menajeri Haluk Şentürk, sosyal medya hesabından Hadise ile yanak yanağa pozunu yayınlamıştı. Şentürk’ün paylaşımını gören Ersoy'dan ise sert bir yorum gelmişti.
Bülent Ersoy, söz konusu paylaşımı kıskandığını esprili bir yorumla takipçilerine belli etti: "Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi?"
"Hadise Hanım'la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır.