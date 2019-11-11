Bir hafta hastanede yatan Çağla Şıkel yayında gözyaşlarına boğuldu
Vücudunun her yerini kaplayan enfeksiyon sebebiyle yaklaşık bir hafta hastanede yatan Çağla Çıkel, taburcu olmasının ardından Fox TV'deki programına başladı.
Hastanede olduğunun ortaya çıkmasının ardından milyonlarca sevenini endişelendiren Çağla Şıkel, önceki akşam taburcu oldu. Evinde bir gece istirahat eden Şıkel, doktorundan 2 saat izin alarak sunuculuğunu üstlendiği program için kamera karşısına geçti.
Fox TV’de “Çağla İle Yeni Bir Gün” programını sunan Şıkel, “Konuşmakta güçlük çekiyorum. Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor” ifadelerine yer vererek kendisi hakkında bilgi verdi.
Gözyaşlarına hakim olamadı: Bir hafta sonra ilk kez canlı yayına çıkan Şıkel, programda zor anlar yaşadı. Bu zor süreçte yanında olanlara teşekkür eden ünlü isim, "Hastanede bana yeni doğan bebek gibi bakan anneme, ablama, arkadaşlarıma ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." demesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Çağla Şıkel'e ne olmuştu?
Çağla Şıkel hakkında önceki gün hastaneye kaldırıldığı ve yatarak tedavisinin hala devam ettiği haberi gündemi sarsmıştı. Ünlü ismin ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı: