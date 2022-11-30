Bir gecelik aşk sonrası hayatının şokunu yaşadı 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım
ANTALYA'da internet kafede tanışıp kalacak yeri olmadığını söyleyen genç kadını evine alan gurbetçi, aşk yaşadığı kadının 250 bin liralık eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Olay, 25 Kasım Cuma günü, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıl önce Almanya’dan gelip Antalya’ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini ‘Derya’ diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti.
Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti. İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından aşk yaşandı.
Sabah birlikte uyanan ikiliden Başoda, arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarken, genç kadın evde çamaşır makinesine attığı eşyalarını asıp aşağı ineceğini ve ardından kuaföre gideceğini söyledi. Zaman ilerlemesine karşın genç kadına ulaşamayan Başoda, evine tekrar geldiğinde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Başoda arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.