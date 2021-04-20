Bir Başkadır'la mest etmişti Derya Karadaş yeni diziyle ekranlara dönüyor
Derya Karadaş, Bir Başkadır dizisiyle çok beğenilmişti yeni projesi belli oldu. Netflix'de yayımlanacak.
Yalan Dünya dizisiyle yıldızı parlayan ardından Jet Sosyete ve son olarak Bir Başkadır'la övgüler toplayan Derya Karadaş, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bir Başkadır adlı dizide Gülan karakterine hayat veren Derya Karadaş, güçlü oyunculuk performansı ile her rolünü akılda kalıcı yapma özelliği olan bir isim. Şimdi de yeni bir diziye hazırlanmakta olan oyuncu, yine Netflix projesinde yer alacak.
Engin Günaydın ve Gülçin Santırcıoğlu ile birlikte Andropoz isimli yeni dizide başrolde yer alacak olan Karadaş’ın yeni rolü de çok merak ediliyor.
Derya Karadaş’ın da yer alacağı 6 bölümlük dizinin yönetmeni ise Taylan Biraderler olacak.