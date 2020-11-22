Bir Başkadır dizi setinde bomba aşk! Berkun Oya ile Funda Özyiğit gizli aşk mı yaşıyor
Netflix'te yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran 'Bir Başkadır' dizisinin setinde bomba bir aşk doğdu. Dizinin yönetmeni Berkun Oya ile oyunculardan Funda Eryiğit'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Yayınlandığı ilk günden bu yana magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarından inmeyen Bir Başkadır dizisi yeni bir aşk bombası ile tekrar gündeme geldi. Dizinin övgüler alan yönetmeni Berkun Oya ile dizideki 'Ruhiye'yi canlandıran güzel oyuncu arasında aşk başladığı belirtiliyor.
Netflix'te yayınlanan ve büyük ses getiren Bir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya'nın dizide rol alan oyuncu Funda Eryiğit ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Dizide “Ruhiye” rolüne hayat veren Funda Eryiğit’in çekimler sırasında yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Funda Eryiğit'in Instagram hesabında Berkun Oya ile samimi görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.