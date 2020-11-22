Bir Başkadır dizi setinde bomba aşk! Berkun Oya ile Funda Özyiğit gizli aşk mı yaşıyor

Yayınlandığı ilk günden bu yana magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarından inmeyen Bir Başkadır dizisi yeni bir aşk bombası ile tekrar gündeme geldi. Dizinin övgüler alan yönetmeni Berkun Oya ile dizideki 'Ruhiye'yi canlandıran güzel oyuncu arasında aşk başladığı belirtiliyor.