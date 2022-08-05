Bir aydır haber yok Bodrum'da kayboldu! Hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun her yerde didik didik aranıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Altun'un son görüldüğü Torba Kavşağı ve civarındaki ormanlık alanda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince karadan ve dron ile arama çalışması yapılıyor.