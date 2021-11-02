Bir ayda 18 yaş altındaki 310 bin kişi koronaya yakalandı! 13 milyon kişi hala sıfır aşılı
Türkiye genelinde günlük korona vaka sayısı in 30 bin sınırına dayandı... Hastalananlar arasında 18 yaş altı gençlerin oranı giderek artıyor... Son bir aylık verilere bakıldığında 310 bini 18 yaş altı 870 bin yeni vaka var. 13 milyon kişi hâlâ sıfır aşılı, hatırlatma dozu yaptırmayan ihmâlkar sayısı ise 5 milyon...
Koronavirüse karşı toplumsal mücadelede ilginin azalması, son ayların koronavirüs istatistiklerine de yansıdı. Türkiye’yle benzer seyir gösteren ülkelerle kıyaslandığında, vaka sayılarının aynı olmasına karşın ölüm oranlarının yüksek olduğu belirtildi. Pandeminin seyriyle ilgili uzmanların ortaya koyduğu tablo, mücadeleye ilgisizliği de gözler önüne seriyor. Hürriyet'in haberine göre pandemi toplantılarında paylaşılan verilerin durumu şöyle:
Bir aylık tablo
Türkiye’de son 30 gün içinde yaklaşık 870 bin yeni vaka saptandı. 20 yaş altı gençler arasında en çok vaka 10-14 yaş grubunda görüldü.
Son bir ayda 18 yaş altındaki vakaların yaş gruplarına göre dağılımı 0-4 yaşta 11 bin 983, 5-9 yaşta 42 bin, 10-14 yaşta 141 bin, 15-18 yaşta 112 bin olarak saptandı. Böylece 0-18 yaş arası grupta, son bir ayda saptanan vaka sayısı 310 bin oldu.
Ekim iyileşmesi
Son hafta ise aktif vaka 500 binin altına inerek, 485 bin civarında gerçekleşti. 20 Ekim’den bu yana testlerin pozitiflik oranı da istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı.