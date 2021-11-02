Bir ayda 18 yaş altındaki 310 bin kişi koronaya yakalandı! 13 milyon kişi hala sıfır aşılı

Son bir ayda 18 yaş altındaki vakaların yaş gruplarına göre dağılımı 0-4 yaşta 11 bin 983, 5-9 yaşta 42 bin, 10-14 yaşta 141 bin, 15-18 yaşta 112 bin olarak saptandı. Böylece 0-18 yaş arası grupta, son bir ayda saptanan vaka sayısı 310 bin oldu.