Bir Aile Hikayesi'nin yıldızı Songül Öden yeni imajıyla büyüledi övgü yağdı
FOV TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nin başrolü Songül Öden, yeni imajıyla herkesi kendisine hayran bıraktırdı.
Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan FOX TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'ndeki başrılı oyunculuğu ve sahnelediği 'Lal Hayal' oyunu ile adından övgüyle bahsettiren Songül Öden, yeni imajıyla da tam not aldı.
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Uzun saçlarından vazgeçerek radikal bir kararla saçlarını kısacık kestiren Songül Öden, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni imajını sevenleriyle paylaştı.
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Öden'in yeni imajı herkes tarafından çok beğenilirken paylaşımı da kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Başarılı oyuncuya ünlü isimlerden de övgü yağdı. Rojda Demirer, Şükran Ovalı, Azra Akın, Müge Boz gibi birçok ünlü isim yeni imajının çok yakıştığını söyledi.
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