BioNTech firmasının kurucusu Uğur Şahin boynundan çıkarmadığı kolyesinin sırrını açıkladı!
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin eşi Özlem Türeci ile Vehbi Koç Vakfı'nın ödül törenine katıldı. Gazetecilerin kolyesi hakkında sorduğu soruları yanıtlayan bilim insanının kolyesi ve nazar inancı gündem oldu.
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech firmasının kurucu ortağı bilim ve iş insanı Uğur Şahin Vehbi Koç Vakfının bu yıl ilk kez verdiği bu ödülü eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte aldı.
Çift ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. uğur Şahin boynundan hiç çıkarmadığı kolyesinin sorulaması üzerine kolyesini göstererek “Bu annemden kalma. Evet nazar boncuğu… Annemin hediyesi o yüzden her zaman taşıyorum” dedi.
Prof. Dr. Uğur Şahin daha önce verdiği Şahin, verdiği bir röportajda "Biz Türkler nazara inanırız. Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder" açıklamasını yapmıştı.
Bir bilim insanının nazar boncuğuna ve nazara inanması ise dikkat çekti.