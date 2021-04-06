Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi bomba transfer

Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'a hayat verdiği, gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Birbirinden ünlü isimleri dizide konuk etmesiyle de farkını ortaya koyan bir yapım olan Kırmızı Oda'ya son olarak usta bir oyuncu katıldı.