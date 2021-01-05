Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde belgesel oldu

Son zamanların en çok konuşulan dijital film-dizi platformu Exxen, şimdilerde yeni bir belgesel ile adından söz ettiriyor. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de birçok yarışma, program ve dizinin yanı sıra ilginç bir belgesele de imza attırdı.