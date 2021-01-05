Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde belgesel oldu
Acun Ilıcalı, dijital platformu Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın belgeselini yaptırdı.
Son zamanların en çok konuşulan dijital film-dizi platformu Exxen, şimdilerde yeni bir belgesel ile adından söz ettiriyor. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de birçok yarışma, program ve dizinin yanı sıra ilginç bir belgesele de imza attırdı.
Çiftlikbank vurgunuyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandalları arasında yer aldı.
132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de belgesele dönüştürüldü.
140journos tarafından ele alınan belgeselde Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank vurgununa nasıl başladığı ve yaptığı büyük dolandırıcılığı nasıl yürüttüğü ele alınıyor.