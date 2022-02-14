BIST 1.993
DOLAR 13,57
EURO 15,37
ALTIN 809,69

Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Dünya genelinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle yapılan 'uzaktan çalışma' anketinin sonucu açıklandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...

Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.

16
Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu.

26
Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti.

36
Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.

46