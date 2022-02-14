Binlerce kişiye soruldu! Uzaktan çalışma anketi: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor
Dünya genelinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle yapılan 'uzaktan çalışma' anketinin sonucu açıklandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...
Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.
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Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu.
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Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti.
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Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.
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