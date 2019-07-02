Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

BİNGÖL’de motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar çalıştırılmamasına karar verildi.

Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi - Sayfa 1

BİNGÖL'de, motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyon, yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekildi.

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Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi - Sayfa 2

Bingöl-Erzurum kara yolu 35. kilometre Çobantaşı köyü mevkisinde bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait bir kamyonun motor bölümünde kuşun yuva yaptığını fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

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Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi - Sayfa 3

Duyarlılık gösteren firma yetkilileri, hafriyat taşımada kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekilmesine karar verdi.

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Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi - Sayfa 4

Çobantaşı köyündeki şantiyede tamircilik yapan İlyas Varol (32), kamyonun üzerinde sürekli iki kuşun uçması üzerine yaptıkları aramada, içinde 6 yumurta bulunan yuvayı gördüklerini belirtti.

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