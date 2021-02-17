Bingöl'de köylüler inanmadı 'yapamazsın' dedi! İnşaat işçisiydi şimdi taleplere yetişemiyor
BİNGÖL'de 'yapamazsın' denilen inşaat işçisi birikimini harcayarak kaz çiftliği kurdu.
Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Vahkin mezrasında yaşayan, 2 çocuk babası, inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün, işsiz kalınca birikimiyle iş kurmaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Abasiyün, gördüğü kaz çiftliği işine merak sardı. Birikimi olan 300 bin TL'sini harcayan Abasiyün, köyünde bir kaz çiftliği kurdu.
"Kim alır?" dediler: Kazları gören bazı köylülerin 'Yapamazsın, kim alır?' sözlerine aldırmadan işe devam eden Abasiyün, destek almadan kurduğu çiftlikte 550 kaz yetiştirmeye başladı.
Hedef yurt dışı: Kazlara olan talebe istediği ölçüde yetişemediğini söyleyen Abasiyün, desteklenmesi halinde yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi.
İş başvuruları reddedildi
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Arkadaşımın da desteğiyle çeşitli görüşmeler yaptım. Bu işin altından kalkar mıyız, kalkmaz mıyız; diye düşündük. Arkadaşım, eğer yapacağım yerde otluk yer varsa bu işten fayda görebileceğimi söyledi. " dedi.