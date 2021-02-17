Bingöl'de köylüler inanmadı 'yapamazsın' dedi! İnşaat işçisiydi şimdi taleplere yetişemiyor

İş başvuruları reddedildi

Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Arkadaşımın da desteğiyle çeşitli görüşmeler yaptım. Bu işin altından kalkar mıyız, kalkmaz mıyız; diye düşündük. Arkadaşım, eğer yapacağım yerde otluk yer varsa bu işten fayda görebileceğimi söyledi. " dedi.