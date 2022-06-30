Binbir derde deva! İşte çörek otu yağının faydaları!
Birçok hastalıkta doğal tedavi yöntemi olarak kullanılan çörek otu yağı faydaları saymakla bitmiyor. İşte başta yaşlanmaya bağlı ciltte oluşan kırışıklıkları gideren çörek otu yağının her derde deva faydaları...
Tıpkı çörek otunun olduğu gibi çörek otu yağının da binbir türlü hastalığa iyi geldiği biliniyor. Cilt hastalıkları, saç dökülmeleri başta olmak üzere saymakla bitmeyen faydaları bulunan çörek otu yağı ile ilgili birçok bilgiyi sizler için bir araya getirdik.
İşte cilt hastalıklarından kolesterole, kilo problemlerinden beyin sağlığına kadar türlü türlü faydası olan çörek otu yağının faydaları...
Çörek otu yağı ne işe yarar?
Çörek otu yağı antioksidanlarda yüksektir ve sağlık için çeşitli faydaları olabilir. Bunlara astım ve çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisi, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, kilo vermeye yardımcı olması, cinsel gücü arttırmak ve beyin sağlığının korunması dahildir.
Çörek otu yağı neye iyi gelir?
Çörek otu yağı, mide, beyin, bağırsak gibi organların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Cilt için yaşlanma karşıtı, nemlendirici etkisini yanı sıra egzama, sedef gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
Çörek otu yağı, saçlara ve saç diplerine uygulandığında saç diplerini uyarır. Saçların yapısına iyi gelir. Saçları besler ve güçlendirir.
Çörek otu yağı faydaları
Çörek otu yağı, Nigala sativa tohumlarından elde edilir ve terapötik faydaları nedeniyle 2 asırdan uzun süredir geleneksel tıpta kullanılmaktadır.