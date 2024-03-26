Binanın duvarına vinçle astığı otomobiline 2 yıl ceza verdi

Arabayı astığı için çok mutlu olduğunu da dile getiren Aydın “Arabayı asalı 28 gün oldu. Ne çarşıya gidiyorum, buradayım, kafam çok rahat. İyi ki asmışım. İyi bir karar vermişim. 28 günde günlük 50 bin lira yerdim. Bir milyon 400 lira karım var. Cezası 2 yıl devam ediyor. O zaman bakacağım, 2 yıl garanti. Kesinlikle 2 yıl duracak. Başka araba aldım, ona bineceğim. Bu duracak, bu cezalı. Niye astın diyorlar. Araba sarhoş oluyor sağa sola çarpıyor dedim. Bazen birileri arıyor, satılık mı diyor. Satılık değil kardeşim diyorum. Bu arabaya 400 bin lira veriyorlar. Ben arabayı vermedim.