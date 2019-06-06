Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da AK Parti İl Teşkilatı önünde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, Milli Mücadele dönemini hatırlattı Millet Meclisi'ne Kürdistan vekillerinin de çağrıldığını söyledi.

Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi - Sayfa 1

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluştu.

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Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi - Sayfa 2

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi.

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Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi - Sayfa 3

Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi. 

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Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi - Sayfa 4

İşte Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinden kareler

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