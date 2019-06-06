Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da AK Parti İl Teşkilatı önünde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, Milli Mücadele dönemini hatırlattı Millet Meclisi'ne Kürdistan vekillerinin de çağrıldığını söyledi.
CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluştu.
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Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi.
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Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
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İşte Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinden kareler
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