Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

DÜZCE Akçakoca'da 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hemşin köyünde bir bahçede vatandaşlarla fındık topladı.

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı - Sayfa 1

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanmasının fındık politikası anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

14
Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı - Sayfa 2

Akçakoca'da 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hemşin köyünde bir bahçede vatandaşlarla fındık topladı.

Bahçeden çıkan Yıldırım, üretici ile sohbet etti ardından onlarla çay içti.

24
Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı - Sayfa 3

Yıldırım, bölgenin sel felaketi ile bir acı yaşadığını fakat fındık fiyatının erken açıklanması ile biraz da olsun moral bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık meselesini bildiğini ve önemsediğini anlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız üreticinin hak ettiğini ve emeğinin karşılığını bulması için herkesi mutlu edecek bir taban fiyatı ilan etti" diye konuştu.

34
Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı - Sayfa 4

Düzce'de Ordu'da ve Giresun'da ana işi fındık olan vatandaşların bu yıl güzel bir mahsül alması ve yüzlerinin gülmesini dileyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Fındık, Türkiye'nin esesında Dünya üretimi bakımından geçmiş dönemlere bakarsak, belirleyici bir ülke konumunda. Ama yavaş yavaş konumumuzda zayıflama görüyoruz. İnşallah fiyat politikası ile biraz fındık üzerinde yoğunlaşma imkanı olur. Fındık hem üreticiye hemde ülkemize önemli bir gelir kapısı olmaya devam eder."

44