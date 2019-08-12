Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Düzce'de Ordu'da ve Giresun'da ana işi fındık olan vatandaşların bu yıl güzel bir mahsül alması ve yüzlerinin gülmesini dileyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Fındık, Türkiye'nin esesında Dünya üretimi bakımından geçmiş dönemlere bakarsak, belirleyici bir ülke konumunda. Ama yavaş yavaş konumumuzda zayıflama görüyoruz. İnşallah fiyat politikası ile biraz fındık üzerinde yoğunlaşma imkanı olur. Fındık hem üreticiye hemde ülkemize önemli bir gelir kapısı olmaya devam eder."