Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti

Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti - Sayfa 1

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. 

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Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti - Sayfa 2

Ziyaret sırasında çevredeki bazı kişiler ise "her şey çok güzel olacak" şeklinde slogan attı. 

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Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti - Sayfa 3

Kartal Heykeli önündeki Türkiye Gençlik Birliği standına da ziyarette bulunan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

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Binali Yıldırım Beşiktaş Çarşı'yı ziyaret etti - Sayfa 4

Çarşı ziyaretinin gayet iyi geçtiğini söyleyen Yıldırım, bir saattir Çarşı'yı gezdiğini ve buranın oldukça yoğun ve hareketli olduğunu dile getirdi. 

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