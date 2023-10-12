Bin 600 yıllık ağaç meyve vermeye devam ediyor!

Böylesi bir ağaca sahip oldukları için ilçe adına gurur duyduklarını söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Böyle bir anıt ağaca sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Kırkağaçlılar olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Tanıtım konusunda eksiklerimiz var. Yeteri kadar tanıtamadık. Ya da biz tanıttık insanlar fark edemedi. Ben istiyorum ki buraya her yıl turlarla en azından tarım turizmi konusunda gelsin istiyoruz. Bin 600 yaşında olduğu söyleniyor ama Hollandalı bir bilim insanı ağacık kabuklarından örnekler alarak ozon testi yapıyor. Yapılan testler sonucu bu ağacın 2 bin 16 yaşlarında olduğu ortaya çıkıyor. Buradan yetkililer bizim sesimizi duyarsa Ziraat Odası Başkanlığı olarak bunu yaptırma gücümüz yok. Üniversitelerden yetkililer gelerek ozon testi yapabilirlerse bu ağacın gerçek yaşı meydana çıkar. Tanıtım konusunda eksiklerimiz var. Özeleştiri yapmak gerekirse de en büyük eksik Ziraat Odasının diyebilirim” ifadelerini kullandı.