Bilmeden yapılan diş fırçalama hataları!

Çok Sık Fırçalama

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi dişleri de çok fırçalamak yarar yerine zararlıdır. Bunu genellikle temizlik takıntısı olan insanlar yapar. Günde 3 kereden fazla diş fırçalamak diş minesine zarar verebilir. Yani, diş fırçalamayı abartmamak gerekir. İyi bir ağız sağlığı için dişleri günde iki yada üç defa 2 dakika boyunca fırçalamak yeterli gelir.