Bilmeden yapılan diş fırçalama hataları!
Hepimiz her gün dişlerimizi fırçalarız. Ancak bunu yaparken birçok hata yaparız. Her ne kadar iyi niyetli olarak yapsak da hepimizin yapıyor olduğu diş fırçalama hataları var. Bunların neler olduğunu ve bu hataların nasıl düzeltebileceğine bir bakalım.
Çok Sık Fırçalama
Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi dişleri de çok fırçalamak yarar yerine zararlıdır. Bunu genellikle temizlik takıntısı olan insanlar yapar. Günde 3 kereden fazla diş fırçalamak diş minesine zarar verebilir. Yani, diş fırçalamayı abartmamak gerekir. İyi bir ağız sağlığı için dişleri günde iki yada üç defa 2 dakika boyunca fırçalamak yeterli gelir.
Diş fırçasının ıslak saklanması
Yaptığımız bir diğer hata dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş fırçası hala ıslakken koruyucu kabına koymak. Uzmanlar diş fırçasının kuruması için hava alması gerektiğini ve ıslakken koruyucu kaplarına koyulmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü ıslak diş fırçası kurumadığı takdirde üzerinde bakteri üreyecektir. Bu nedenle diş fırçalarımızı hava alacak şekilde bırakmalıyız.
Tüm bölgeleri fırçalamamak
Diş fırçalama sırasında dişlerin ön yüzlerini fırçalayarak, dil ve damak bölgesinin fırçalanmaması son derece yanlıştır. Dişlerin fırçalanması sırasında yapılan hatalardan biri 20’lik dişlerin bulunduğu bölgelerin fırçalamasının ihmal edilmesidir.
Macun ve fırçayı ıslatmak
Pek çok kişi diş fırçalamaya başlamadan önce fırçayı ve macunu ıslatıyor. Islanan fırça, sertliğini kaybeder ve işlevini tam yerine getiremez. Macunu ıslatmasanız da ağızda köpürdüğünü göreceksiniz.