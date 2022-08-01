Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili çok önemli açıklama geldi!
Billur Kalkavan'ın akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kalkavan geçtiğimiz haftalarda, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Şİmdilerde evinde istirahat eden başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bakın neler söyledi...
Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan geçtiğimiz haftalarda, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Evine geri dönen Kalkavan,sağlık durumuyla ilgili uzun süredir beklenen o açıklamayı yaptı. Durumunu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaşan Kalkavan, bakın neler söyledi...
Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Sitem de bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, 'kolay şeyler yaşamıyorum' dedi.
Kalkavan “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı” dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.