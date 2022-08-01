Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili çok önemli açıklama geldi!

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan geçtiğimiz haftalarda, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Evine geri dönen Kalkavan,sağlık durumuyla ilgili uzun süredir beklenen o açıklamayı yaptı. Durumunu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaşan Kalkavan, bakın neler söyledi...