Billur Kalkavan 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 11. yılını kutladı
Billur Kalkavan, sosyal medyadan sevgilisine aşkını haykırdı. Buğra Bahadırlı ile 11. yıllarını kutladı.
Billur Kalkavan (57), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (35) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. Dün ilişkilerinin 11'inci yılını kutladılar. Kalkava, sevgilisi için şunları yazdı:
''Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Nice 11'lere aşkım, bebişim, birtanem...''
Billur Kalkavan: Türk oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.
Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.