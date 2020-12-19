Billur Kalkavan 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 11. yılını kutladı

''Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Nice 11'lere aşkım, bebişim, birtanem...''