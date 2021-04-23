Kainatın Yaratıcısı şöyle buyuruyor; “O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz.”

Allah, İnsanların ve hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara bir dost yollamıştı.

Ve gıda dostlarımızla yüz yıllardır beraber yaşıyor, sıhhatimizi onlara borçlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Günümüzde ise Hakk’ın bitirdiği nebatat, aynı şekilde kendisinin yarattığı insanoğlu tarafından büyük bir işgale maruz kalıyor.

Gelin bu konuya detaylıca bakalım.

Verimli her metrekarelik arazide yetiştirme koşullarını optimize etmek için algoritmaların kullanıldığı bir dünya hayal edin. Tüm ekosistemlerin yeniden tasarlandığı, mekanizmasal yer.

Dronların ve gözetleme sistemlerinin çiftliği yönettiği, çiftçilerin araziden zorla e-ticaret köylerine gönderildiği yer.

Gıdanın stratejik bir varlık olarak görüldüğü ve gıda geçiş yollarının askerileştirildiği bir dünya hayal edin.

Güçlü hükümetlerin ve bayrak taşıyıcı şirketlerin geniş ekonomik koridorlardaki kaynakları ve gıda kaynaklarını kontrol ettiği yerler.

Pek çok yiyeceğin petri kaplarında, fıçılarda ve biyo-reaktörlerde yetiştirildiği bir dünya hayal edin lütfen..

İnsanların yeme alışkanlıklarının, dijital cüzdanlar aracılığıyla farkında olmadan teslim oldukları meta veri yığınları kullanılarak görünmez bir şekilde dürttüğü bir hale geliyor dünya.

Burada, Yapay zeka asistanı uygulamalarının genetik bilgi, aile geçmişi, ruh hali ve atık kutuları ve sindirim sistemlerinden veri okumalarına göre insanların yiyecek alımına karar verdikleri yer.

Bu bilim kurgu gibi gelebilir. Ancak “4. sanayi devrimi” zaten gıda sistemlerini kasıp kavuruyor.

Kanıt için, birleşmelerin ve piyasa aksaklıklarının baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği tarım-gıda sektörünün değişen görünümünden başka bir şeye bakmamıza gerek yok.

Amazon ve Çin'in JD.com gibi e-ticaret platformları şu anda dünya çapında ilk on perakendeci arasında yer alıyor.

Tarım ticaretinin bulut, yapay zeka ve veri işleme hizmetlerine gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmesiyle, Amazon , Alibaba, Microsoft, Google ve Baidu gibi büyük teknoloji firmaları gıda üretimine geçiyor.

Önümüzdeki yıllarda gıda sistemlerine zarar veren iklim değişikliği, çevresel çöküş ve salgın hastalıklarla birlikte, yeni tarım-gıda devletlerinin sunduğu "sihirli değnek" çözümler paniğe kapılan politika yapıcılar için karşı konulamaz hale gelebilir.

Bu yılki BM Gıda Sistemleri Zirvesi - Birleşmiş Milletler ile Dünya Ekonomik Forumu arasındaki bir ortaklıktan doğan - kurumsal liderliğindeki "çözümler" için bir vitrin olacak.

Diğer bir deyişle, gıda sisteminin anahtarları zaten veri platformlarına, e-ticaret ve özel sermaye firmalarına teslim ediliyor .

Bu , dünya nüfusunun% 70'ini koruyan ve çevresel direnç sağlayan çeşitlendirilmiş gıda ağlarının kaldırılması anlamına gelebilir.

Yani milyarlarca insanın gıda güvenliğini yüksek riskli yapay zeka kontrollü tarım sistemlerinin ve opak tedarik koridorlarının insafına bırakmak anlamına gelebilir.

Yine de, bu distopik gelecekle ilgili kaçınılmaz bir şey yok.

Gerçekte, ekosistemler evcilleştirilmeyi reddederken, insanlar dürtmeyi reddederken, teknolojiler arızalı ve çevresel ve sosyal devrilme noktaları yaklaştıkça şirketler, çalışanlar ve tüketiciler arasında bölünmeler büyüyecek.

Çiftçiler, gıda işçileri ve onların müttefikleri, bulunduğumuz dönüm noktasını fark ettiler.

Gıda Sistemleri Zirvesi etrafındaki seferberlikten başlayarak şimdiden alanlarını, geçim kaynaklarını ve geleceklerini savunmak için yeni yollarla örgütleniyorlar.

Önümüzdeki çeyrek yüzyılla ilgili ipuçları için manzarayı incelerken, sivil toplum ve sosyal hareketler tarafından başarılabileceklerin, tarım-gıda devlerinin planları kadar yıkıcı olduğunu gördük.

GDO'lar uyarıcı bir hikâye sunuyor: Kimyasal yoğun mono-kültürleri yaygın çevresel ve sosyal hasar karşısında yeniden düşünmek yerine, "yeşil devrimi" mantığını güçlendiren bir "gen devrimi" izledi.

İklim değişikliği durdurulamaz hale gelmeden önce 10 hasadımızın kaldığını sık sık duyuyoruz.

Gıda sistemlerinin tam ölçekli dijitalleşmesini ve otomasyonunu önlemek için 5 yıldan daha az süremiz ve Gıda Sistemleri Zirvesi'nde küresel yönetişimin kurumsal olarak devralınmasını önlemek için yalnızca 6 ayımız olabilir.

Varlığını, var olduğu topraklar ile idame ettiren insanoğlu, yaratıcıyı kabul etmeyen beşerin sisteme boyun eğmemeli.

Her bir insanın gelişmesi ve yaşaması için gerekli olan besinler doğrudan veya dolaylı olarak topraktan alındığı için insanların yaratılıp geliştirilmesi bitkilerin yerden bitirilmesi gibidir. Nitekim, Nuh 17’de şöyle buyuruyor yaratan, “Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi."

Selametle..