Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz kişisel Twitter hesabından hem isyan ettiği hem de alay ettiği bir paylaşım yaptı. Kendisine bir dolandırıcılık e-maili geldiğini anlatan Cem Yılmaz, bu mailde Bill Gates imzası olması karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.