Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine Bill Gates imzasıyla gelen bir 'dolandırıcılık' mailini ifşa etti. Yılmaz, hem dolandırıcılara isyan etti hem de alay etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz kişisel Twitter hesabından hem isyan ettiği hem de alay ettiği bir paylaşım yaptı. Kendisine bir dolandırıcılık e-maili geldiğini anlatan Cem Yılmaz, bu mailde Bill Gates imzası olması karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.
Sosyal medya dolandırıcılar için bir kapı olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının yanı sıra mail üzerinden de şanslarını deneyen dolandırıcıların yeni hedefi ise Cem Yılmaz oldu.
Cem Yılmaz, Twitter hesabından kendisine gelen bir e-postayı yayınladı.
'Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü' : Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kendisine yollanan mail iletisini yollayan kişinin Mr. Bill Gates olmasına dikkat çekerek "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya?" dedi.