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Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine Bill Gates imzasıyla gelen bir 'dolandırıcılık' mailini ifşa etti. Yılmaz, hem dolandırıcılara isyan etti hem de alay etti.

Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz kişisel Twitter hesabından hem isyan ettiği hem de alay ettiği bir paylaşım yaptı. Kendisine bir dolandırıcılık e-maili geldiğini anlatan Cem Yılmaz, bu mailde Bill Gates imzası olması karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti. 

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Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Sosyal medya dolandırıcılar için bir kapı olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının yanı sıra mail üzerinden de şanslarını deneyen dolandırıcıların yeni hedefi ise Cem Yılmaz oldu. 

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Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

Cem Yılmaz, Twitter hesabından kendisine gelen bir e-postayı yayınladı. 

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Bill Gates'ten Cem Yılmaz'a 'mail' geldi Dolandırıcılara hem isyan etti hem dalga geçti

'Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü' : Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kendisine yollanan mail iletisini yollayan kişinin Mr. Bill Gates olmasına dikkat çekerek "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya?" dedi.

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