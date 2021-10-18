Bill Gates'in kızı imam nikahıyla evlendi... Damat Mısırlı bir Müslüman...
Mayıs ayında boşanan milyarder çift Bill ve Melinda Gates’in kızları Jennifer, Mısırlı Müslüman bir jokey olan Nayel Nassar’la imam nikahı kıydı. Çift dini nikahın ardından, resmi nikah töreniyle dünya evine girdi.
Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates’in 25 yaşındaki kızı Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nayel Nassar’la cuma akşamı Gates ailesinin New York’un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde dünya evine girdi.
Jennifer Gates ile Nayel Nassar önce imam nikahıyla evlendi. Dini nikahın ardından Cumartesi öğleden sonra da, 300 kişilik bir törenle bu kez New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.
Cumartesi günkü nikah töreninin ardından, Jennifer’ın, babası Bill Gates ile Elton John’un “Can you feel the love tonight?” (Bu gece aşkı hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde dans ettiği bildirildi.
Şampiyon bir binici olan Jennifer Gates’in Vera Wang tasarımı bir gelinlikle evinden çıkarken, hepsi yeşil giyinen 9 nedimenin kendisine eşlik ettiği, gülümseyerek fotoğraf çektirdikleri görüldü.