Bill Gates'in damadının mesleğini duyan şaşıp kaldı büyük kızı evleniyor
Microsoft kurucusu, milyarder Bill Gates'in büyük kızı Jennifer Gates, evlilik teklifi aldı. 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin mesleği ise herkesi şaşırttı.
Dünyanın en zengini olma unvanını Jeff Bezos'a kaptıran Bill Gates, en büyük kızı Jennifer Gates'i evlendiriyor. Jennifer, 4 senedir birlikte olduğu 28 yaşındaki sevgilisi Nayel Nassar'dan evlenme teklifi aldı.
Geçtiğimiz hafta Bill Gates'in kızı Jennifer, müjdeli haberi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu. Jennifer, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Nayel Nassar, sen nasıl bir şeysin! Birçok ortak tutkumuzdan biri olan en anlamlı yerde beni şaşırttın, ayakalarımı yerden kestin. Hayatımızın geri kalanını öğrenmek, büyümek, gülmek ve birlikte sevmek için sabırsızlanıyorum. Evet, milyonlarca kez evet! AHHH !!!"
Sevgilisi Nayel de Jennifer'ın paylaşımına sessiz kalmayarak bir paylaşım yapıp şunları yazdı:
"EVET DEDİ! Dünyanın en şanslı ve en mutlu adamı gibi hissediyorum. Jenn, sen hayal edebileceğim her şeysin.. Ve çok daha fazlası. Hayat denen bu yolculukta birlikte büyümeye devam etmek için sabırsızlanıyorum ve artık sensiz bir hayatı hayal bile edemiyorum. Seni senden daha çok seviyorum hayal edebiliyor ve her gün bana rüya gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim."
Mısırlı zengin bir ailenin çocuğu olan 28 yaşındaki Nayel Nassar, tüm servetine rağmen bambaşka bir alanda profesyonelleşti. O bir jokey.