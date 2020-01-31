Bill Gates'in damadının mesleğini duyan şaşıp kaldı büyük kızı evleniyor

Sevgilisi Nayel de Jennifer'ın paylaşımına sessiz kalmayarak bir paylaşım yapıp şunları yazdı:

"EVET DEDİ! Dünyanın en şanslı ve en mutlu adamı gibi hissediyorum. Jenn, sen hayal edebileceğim her şeysin.. Ve çok daha fazlası. Hayat denen bu yolculukta birlikte büyümeye devam etmek için sabırsızlanıyorum ve artık sensiz bir hayatı hayal bile edemiyorum. Seni senden daha çok seviyorum hayal edebiliyor ve her gün bana rüya gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim."