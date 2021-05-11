Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer'den Ramazan Bayramı uyarıları! Az değil hiç olmayacak...

Haftaya etkisini daha fazla göreceğiz

Prof. Dr. Tezer, yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olan mutant virüsün baskın olduğuna dikkat çekerek, "Her yaş grubunda artık eşit bir şekilde bulaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde kurallara uymamız gerekiyor. Mutlaka haftaya bu kısıtlamaların etkilerini daha fazla göreceğiz, vaka sayıları daha da azalacaktır; ama hep beraber bu dönemi iyi geçirirsek, kurallara uyarsak, temastan uzak durursak vaka sayıları azalır ve bundan sonraki dönemlerde aşılamaların hızlıca artması ile birlikte virüsün dolaşımı duracaktır ve bizler de bu kısıtlamaların verdiği sıkıntılarından bir nebze de kurtulmuş olacağız" dedi.