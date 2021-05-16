Bilim Kurulu toplanıyor! Yasaklar kalkıyor önce kafe ve restoranlar sonra AVM ve berberler...

Pazartesi günü da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.