Bilim Kurulu toplanıyor! Yasaklar kalkıyor önce kafe ve restoranlar sonra AVM ve berberler...
TÜRKİYE'nin 17 gün süren tam kapanması yarın sabah saat 05:0'da sona eriyor. Normalleşme adımları yarın toplanacak olan Kabine'de belirlenecek. Kabine'den çıkacak normalleşme adımlarıyla ilgili kulislere sızan bilgiler vatandaşı sevindirecek gibi görünüyor. Tam normalleşme için temmuz ayı öngörülüyor. İşte Kabine'den çıkması beklenen kararlar...
Bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanıyor. 17 günlük tam kapanmanın sonuçları masaya yatırılacak ve Kabine'ye normalleşme adımları konusunda yo haritası çıkarılacak. Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kabine toplantısından sonra da normalleşme takvimi belirlenecek. Kabine'den 17 Mayıs’tan sonra Türkiye genelinde ‘kademeli ve kontrollü normalleşme’ye geçilmesi planlanıyor. İşte atılacak olan ilk normalleşme adımları...
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşkınlığında toplanıyor. 29 Nisan’da başlayan 17 günlük tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş masaya yatırılacak ve bundan sonra atılması gereken normalleşme adımları belirlenecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.
Pazartesi günü da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.
Toplantının ardından alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak. Kabine'den Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların çıkması bekleniyor: