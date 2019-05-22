Bilim insanları resmen açıkladı! Herkes zararlı diyordu ama günde 2 fincan kahve...

Daha önce kahvenin yararlı olduğunu söyleyenler olsa da, zararlı olduğunu söyleyenler de vardı. Ancak bununla ilgili bilimsel bir araştırma yapılmamıştı. European Journal of Epidemiology adlı bilimsel yayında yer alan araştırma ise, kahve içmenin yararlarıyla ilgili daha önceki çalışmaları analiz ederek gerçekleştirildi.