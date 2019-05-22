Bilim insanları resmen açıkladı! Herkes zararlı diyordu ama günde 2 fincan kahve...
3 milyon 852 bin 651 kişi ve 450 bin 256 ölüm sebebini kapsayan 40 çalışmayı inceleyen bilim insanları, günde 2 fincan kahve içmenin ortalama ömrü 2 yıla kadar uzatabileceğini ortaya koydu.
Ölüm sebepleri ve kişileri araştıran bilim insanları kahve içmenin, “yaş, fazla kilo, alkol, sigara ve kahvedeki kafein miktarını hesaba katmadan” tüm nedenlere bağlı ölümlerle ters ilişkisi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, sıfır kahve tüketimine kıyasla günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketimini, ölüm oranlarının azalmasıyla ilişkilendirdi.
Daha önce kahvenin yararlı olduğunu söyleyenler olsa da, zararlı olduğunu söyleyenler de vardı. Ancak bununla ilgili bilimsel bir araştırma yapılmamıştı. European Journal of Epidemiology adlı bilimsel yayında yer alan araştırma ise, kahve içmenin yararlarıyla ilgili daha önceki çalışmaları analiz ederek gerçekleştirildi.
Asya ve Avrupa'daki ABD'ye göre daha güçlü: Kahveyle ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için yaş, obezite ve diğer yaşam tarzı gibi faktörlere bakıldı. Bu konuları çeşitli alt başlıklarda inceleyen araştırmacılara göre, Asya ve Avrupa'daki kahve ve ölüm arasındaki ilişkinin ABD'ye oranla daha güçlü olduğu saptandı.
Hayatımıza birkaç yıl katıyor: The Sunday Times’a konuşan Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırma Enstitüsü (Inserm) Araştırma Direktörü Astrid Nehlig, “Hesaplaması zor, ancak benim düşüncem kahve içmenin hayatınıza birkaç yıl daha kattığı yönünde” dedi.