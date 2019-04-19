Bilim insanları buldu evrendeki ilk moleküle ilişkin kanıt

Helyum hidrürün evrenin bazı bölgelerinde var olduğu tahmin ediliyordu ancak şimdiye kadar ona dair bir iz bulunamamıştı. Evrenin kimyasına ilişkin düşünceleri kanıtlar nitelikte. Helyum hidrürün NGC 7027 isimli gezgensi buluttaki keşfini Nasa'nın uçan teleskobu olarak bilinen SOFIA gerçekleştirdi.