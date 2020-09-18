Bilim insanları açıkladı! Gözlük takanlar 5 kat daha az koronavirüse yakalanıyor

Çin’de yer alan Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, günlük olarak gözlük takmanın yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltılabileceği açıklandı. Bilim insanları gözlük takalanlara, genel popülasyona göre beş daha az Covid-19 teşhisi konulduğunu buldu.