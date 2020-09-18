Bilim insanları açıkladı! Gözlük takanlar 5 kat daha az koronavirüse yakalanıyor
ÇİN'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, günlük olarak gözlük takan insanlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konma oranın, genel nüfusa göre 5 kat daha düşük olduğu açıklandı.
Çin’de yer alan Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, günlük olarak gözlük takmanın yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltılabileceği açıklandı. Bilim insanları gözlük takalanlara, genel popülasyona göre beş daha az Covid-19 teşhisi konulduğunu buldu.
Araştırmacılar bulgularının, ayrıca sağlık çalışanlarının neden göz koruması takması gerektiğine dair daha fazla kanıt sağladığını açıkladı.
JAMA Ophthalmology'de yayınlanan çalışma için ekip, 27 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında Covid-19 teşhisi konan 30’u gözlüklü 276 hastayı inceledi. Tamamı uzağı göremeyen toplam 16 hastanın genele yüzde 5,8'lik bir oranla, günde sekiz saatten fazla gözlük takan kişiler olduğu belirtildi.
Uzun süreli gözlük takanların...
Bununla birlikte araştırmacılar, daha genel bir nüfus verisi sağlamak için Hubey eyaletinde yaşları 7 ile ile 22 arasında değişen öğrencilerinin yer aldığı on-yirmi yıl önce yapılan çalışmaları da derledi.