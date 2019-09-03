Bilim dünyası bunu konuşuyor Ay'ın karanlık yüzeyinde bakın ne bulundu
Dünya'nın uydusu Ay'ın karanlık yüzünde yapılan keşiflerde jel benzeri bir madde bulundu,
Çin Uzay Ajansı'nın Ay'a yolladığı uzay aracının imza attığı keşif tüm bilim dünyası tarafından konuşuluyor. Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzeyinde araştırmalar yapan Yutu-2 keşif aracı, belirtilen bölgede jel benzeri bir madde keşfetti.
Çin Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu madde Ay toprağından önemli derecede farklılıklar içeriyor. Çin henüz bulunan maddenin resimlerini ise paylaşmadı.
Öte yandan Nvidia ''Ay'a çıkılmadı'' teorisine son noktayı koydu: Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.
O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojisiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.