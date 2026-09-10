Bilgisayarı çalarken videosu çıkan Okan Karacan'ın annesi her dediğini yalanladı
Tiyatrocu Okan Karacan'ın, Şişli'deki bir etkinlikte "bilgisayar çaldığı" iddia edildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okan Karacan bilgisayarı yanlışlıkla aldığını, bilgisayarın sahibinin kendisini kaçırıp darp ettiğini öne sürdü. İfadesi alınan Okan Karacan'ın annesi ise bambaşka şeyler anlattı.
Okan Karacan'ın bilgisayar çaldığı iddiasının gerçekleştiği olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını bildirdi. Şikayetçi kişi olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
‘’YANLIŞLIKLA ALDIM BENİ DÖVDÜLER''
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Okan Karacan şunları söyledi:
-"Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular"
ANNESİ: BANA HEDİYE DEDİ
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okan Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söylediğini anlattı.
KAPIYA GELDİLER BİLGİSAYARI VERDİM
Olaydan birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapının çaldığını anlatan anne, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediğini söyledi. Bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini belirten anne, oğlunun odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını söyledi.
KİMSE KAÇIRMADI DARP YOK
Okan Karacan'ın kaçırıldım darp edildim iddiasını yalanlayan anne, "oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu" öne sürdü. Okan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Okan Karacan'ın bilgisayarı aldığı anların videosu da ortaya çıktı.
OKAN KARACAN'IN BU İLK VUKUATI DEĞİL
24 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu operasyonunda Okan Karacan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Karacan hakkında uyuşturucu kullandığı ve temin ettiği yönünde iddialar yer aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Karacan’ın uyuşturucu kullandığını kabul ettiği, ancak satış ya da müşteri temin etme suçlamasını reddetti.
TACİZ İDDİASI İLE GÖZALTINA ALINDI
Bir yıl sonra, 18 Ocak 2008’de Karacan bu kez Şişli’de trafik polisleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi.
13 Ağustos 2021 tarihinde ise Beşiktaş’ta bir restoranda çalışan Y.K. isimli kadın, Karacan’ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Karacan gözaltına alındı. Suçlamayı reddetti ve kendisini durduran kişilerin para istediğini, saldırıya uğradığını ileri sürdü. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Karacan hakkında “cinsel taciz” soruşturması başlatıldı.