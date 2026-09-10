Bilgisayarı çalarken videosu çıkan Okan Karacan'ın annesi her dediğini yalanladı

‘’YANLIŞLIKLA ALDIM BENİ DÖVDÜLER''

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Okan Karacan şunları söyledi:

-"Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular"