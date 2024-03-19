Bilge lider şaşırtmaya devam ediyor

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nı elinin ucuyla tutanmış gibi görüldü uzunca. İttifakın başladığı yıllarda, zamanlarda sürekli Bahçeli için;

“Bekleyin görün nasıl yıkacak”

“Reis yanlış yaptı, olmaz Bahçeli’yle”…

Bu yorumları yapanları ters köşeye yatırdı Bilge Lider Bahçeli.

Türkiye’nin varoluşu için Cumhur İttifakı’nın ne kadar önemli olduğunu okudu ve okunmasını sağladı.

Cumhur İttifakı’nın sekteye uğramaması için duruşundan ödün vermedi, ona rağmen de her zaman taşıcıyı kolon oldu.

Bahçeli, kendisiyle ilgili yapılan yorumları karşılıksız bırakmaya devam ediyor. Bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta Tügva Gençlik Buluşmasında gür bir seda ile “Ayrılamazsın. Türk Milleti’ni yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız” diye seslendi. 8 Mart’ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.”

Cumhurbaşkanının bu ifadesine AK Parti içinden bile “Bırakamazsın Reis. Bu senin son seçimin olamaz. Sen bizim kahramanımızsın” şeklinde yüksek sesli bir çıkış gelmezken...

Devlet Bahçeli’nin gür sesiyle yaptığı çıkış herkesi şaşırtmış durumda.

O zaman mührü sahibine verelim.

Bilge Lider Devlet Bahçeli, yapacağı hamlelerle Türkiye’nin istikbalini aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğinden şüphe etmeden.

HELİKOPTER ANNE

Oğuz Murat Aci’ nin ölümüne sebep olan şüpheli Timur CANTİMUR ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok

“Yanlış çocuk yetiştirme”

“Helikopter anne” olgusu üzerinden bakıyordum.

Yaşanan ve yaşatılanlara bakıldığında, sadece yanlış ebeveynlik olarak açıklanamaz.

Bir anne olan Eylem Tok insanlık boyutuyla,

Empati yoksunluğuyla,

Vicdan fakirliğiyle,

Gelişmiş bencillik duygusu,

Sebebiyle sınıfta kalmıştır.

Anne-babalık zemininde değil insanlık zemininden de yaşanan bu olaya bakamamıştır.

Eylem Tok; anne olarak, insan olarak ve bir kadın olarak vicdani anlamda yol açmak, çare bulmak, yapıcı olmak yerine oğulcuğuna güvenli alan bulmayı tercih etmiş insanlığını ortaya koymuştur. YORUMSUZ…