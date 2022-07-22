Bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı! Merve Boluğur'dan playback performans
"Acemi Cadı" dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan Merve Boluğur müzik piyasasına adım atmıştı. Rol aldığı dizilerdeki oyunculuğu ile adından söz ettiren Boluğur sürpriz bir kararla müzik piyasasına adım atmıştı. Şarkıcılığa soyunan Boluğur "Şşşttt" şarkısıyla gündeme oturmuştu. Güzel oyuncu bu sefer Nişantaşı'nda sahne aldı. Önceden açıklanan konserin bilet fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Sahne alan Boluğur gecede birçok ünlünün şarkısını seslendirdi.
Bir dönem ekranlara damga vuran "Acemi Cadı" dizisiyle adını milyonlara duyuran, ardından rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Merve Boluğur sürpriz bir kararla müzik piyasasına adım atmıştı. Şarkıcılığa soyunan Boluğur "Şşşttt" şarkısıyla gündeme oturmuştu. Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkan Boluğur'un performansı çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu bu sefer Nişantaşı'nda sahne aldı. Önceden açıklanan konserin bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı. Sahneye çıkan Boluğur, birçok ünlünün şarkısını seslendirdi. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Kısa süre önce oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, şarkıcılığa soyunduğunu ve artık şarkı sözü yazmak istediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, en son Yıldız Tilbe'nin sahnesine "şşşşttt" şarkısıyla konuk olmuş, sosyal medyada hem olumlu, hem de olumsuz birçok yorum almıştı. Merve Boluğur bugün ilk kez Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye çıktı. Bilet ücreti tartışılırken Boluğur, sahneye çıktı ve birçok ünlünün şarkısını da seslendirdi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, 2017 yılında tek celsede evliliklerini sonlandırdı.
Aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, Emre Kaya ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Boluğur iddialara, "Arkadaşım demiştim. Aşık olduğumda söylerim. İlişki yok, iş var" yanıtını vermişti.