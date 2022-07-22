Bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı! Merve Boluğur'dan playback performans

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Kısa süre önce oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, şarkıcılığa soyunduğunu ve artık şarkı sözü yazmak istediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, en son Yıldız Tilbe'nin sahnesine "şşşşttt" şarkısıyla konuk olmuş, sosyal medyada hem olumlu, hem de olumsuz birçok yorum almıştı. Merve Boluğur bugün ilk kez Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye çıktı. Bilet ücreti tartışılırken Boluğur, sahneye çıktı ve birçok ünlünün şarkısını da seslendirdi.