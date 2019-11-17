Bilecik'te uzman çavuşlara cip çarptı 1 şehit 1 yaralı
BİLECİK'te jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında bir sürücü 2 uzman çavuşa çarptı. Meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 uzman çavuş ise yaralandı.
BİLECİK'te uygulama noktasında cipin çarptığı bir uzman çavuş şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisindeki uygulama noktasında uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K.'ye (24) çarptı.
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Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.
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112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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