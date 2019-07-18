Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı

Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patateslerden domates çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı - Sayfa 1

Bilecik'in Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.

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Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı - Sayfa 2

Ramazan Meşe şunları söyledi: Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. 

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Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı - Sayfa 3

Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. 

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Bilecik sakinleri şaşkın! Patates ektiler ama domates çıktı - Sayfa 4

Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil, daha olmamış bir domatesti.

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