Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuştu! 'Nerden Bilecik' esprisi çok güzel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sonrası sosyal medyayı sallayan ve Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karekterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı, gördüğü ilgiden memnun. "Planlasaydım bu kadar güzel olmayacaktı" diyen Subaşı: 'Nerden Bilecik' esprisi çok güzel...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından isminden söz ettiren Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Twitter takipçi sayısının arttığını ve Instagram'da hareketlilik olduğunu söyleyen Subaşı, çok sayıda mesaj aldığını belirtti: "Binlerce takipçi aldık, destek mesajları aldık. Mesajları tek tek cevaplıyorum. Mesajlar çok güzel. Bulgaristan göçmenleriyle ilgili yazılan mesajlar çok güzel. Espriler çok güzel. 'Nerden Bilecik' diye espri türedi. Bilecik Türkiye'nin çok kıymetli ili."
İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e gitti. İmamoğlu’na tüm gün süren gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Subaşı sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Subaşı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bulgaristan-Kars-Bilecik serüveni
"Sayın İmamoğlu ile ortak projemiz vardı. Halkın Esnafı projesinin bir ayağını Birecik'te yürütmek istedik. Sayın İmamoğlu'nun programı yoğundu. Ardından sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar farklı bir duruma döndü. Popülarite arttı. Belki de kadın belediye başkanı ve genç olmasından dolayı dikkat çekmiş olabilir. Bilecik çok kıymetli şehrimiz."