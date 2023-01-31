Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuştu! 'Nerden Bilecik' esprisi çok güzel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından isminden söz ettiren Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Twitter takipçi sayısının arttığını ve Instagram'da hareketlilik olduğunu söyleyen Subaşı, çok sayıda mesaj aldığını belirtti: "Binlerce takipçi aldık, destek mesajları aldık. Mesajları tek tek cevaplıyorum. Mesajlar çok güzel. Bulgaristan göçmenleriyle ilgili yazılan mesajlar çok güzel. Espriler çok güzel. 'Nerden Bilecik' diye espri türedi. Bilecik Türkiye'nin çok kıymetli ili."