'Bıktım' deyip isyan etti 100 bin TL'ye tepki gösterdi! Nebahat Çehre teklifleri geri çevirdi
77 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çehre, çeşitli konularda isyan etti.
2008 ve 2010 yıllarında Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nebahat Çehre bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalmayı tercih etti. Usta isim basın mensuplarına konuştu.
Nebahat Çehre, önceki gün doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini belirten Türk Sineması’nın başarılı ismi Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını söyledi.
77 yaşındaki oyuncu, "Doktora geldim. Ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibi evdeyim. Evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz." diye konuştu.