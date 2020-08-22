Bikinisinin üzerine taktığı milyonluk takılarıyla Selin Ciğerci göz kamaştırdı

Takılarıyla kısa sürede gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" dedi.