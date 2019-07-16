Bikinili yakalanınca olay olan Burcu Biricik kırmızı mini elbisesiyle dans etti!
Star Tv'de yayınlanan Kuzgun dizisinin başarılı başrol oyuncusu Burcu Biricik, sosyal medya hesabı Instagram'dan kırmızı mini elbisesiyle dans videosunu paylaştı. Yüz binlerce kişi bu videoyu izledi.
Star Tv'nin sevilen dizisi Kuzgun'da yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile başrolü paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından kırmızı mini bir elbise ile dans videosunu koyunca sosyal medya sallandı. Dizide Dila karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sosyal medyayı da videosuyla salladı.
Yoğun geçen dizi çekimlerinin ardından kısa bir tatil yapıp tekrar reklam çekimi için objektiflerin karşısına geçen Burcu Biricik, çekimler sırasında kırmızı elbisesiyle dans ettiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Burcu Biricik'in dans videosu kısa sürede 796 bin beğeni alırken bir sürü de yorum aldı.
Oyuncunun videosuna meslektaşı Burcu Binici "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumunu yaparken eşi Emre Yetkin de "Huhuhu" yazdı.
Öte yandan, yaz sezonunu fırsat bilerek geçtiğimiz günlerde eşi Emre Yetkin ile Bodrum'da tatil yapan Burcu Biricik, kameralara bikinili yakalanmış, bunu fark eden eşi Yetkin ise deliye dönmüştü.