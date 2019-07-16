Bikinili yakalanınca olay olan Burcu Biricik kırmızı mini elbisesiyle dans etti!

Yoğun geçen dizi çekimlerinin ardından kısa bir tatil yapıp tekrar reklam çekimi için objektiflerin karşısına geçen Burcu Biricik, çekimler sırasında kırmızı elbisesiyle dans ettiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Burcu Biricik'in dans videosu kısa sürede 796 bin beğeni alırken bir sürü de yorum aldı.