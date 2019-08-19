Bikinili pozunu paylaştı Tuvana Türkay'ın vücudu şaşkınlıkla karşılandı

Photoshop mu var?: Genç oyuncu son olarak 1 milyon takipçili Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı. Tuvana Türkay'a sadece takip ettiği kişiler yorum yapabildi. Magazin sayfalarında gelen yorumlar ise, fotoğrafa shop uygulandığı yönündeydi. Türkay'ın kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.