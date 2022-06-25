Bikinili pozu şikayet edildi! Ece Özdikici o paylaşımının kaldırılmasına sert çıktı

Ekranlara damga vuran dizilerden "Poyraz Karayel"deki oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Ece Özdikici sonrasında "Arka Sokaklar" dahil olmak üzere birçok projede rol alarak kariyerine devam etti. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Özdikici geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Bir takipçisinin şikayeti üzerine o fotoğrafın kaldırılması Seçkin'i çılgına çevirdi. Seçkin bu olaya hikayesinden sert tepki vererek " "Bedenden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun." dedi.