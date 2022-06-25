Bikinili pozu şikayet edildi! Ece Özdikici o paylaşımının kaldırılmasına sert çıktı
Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden "Poyraz Karayel"deki oyunculuğu ile yıldızı parlayan Ece Özdikici sonrasında birçok önemli projede yer alarak kariyerine devam etti. Şu sıralar Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Özdikici sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bikinili pozunu paylaştı. Bir takipçisinin şikayeti üzerine o fotoğrafın kaldırılması Seçkin'i çılgına çevirdi. Seçkin bu olaya hikayesinden sert tepki verdi.
Ekranlara damga vuran dizilerden "Poyraz Karayel"deki oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Ece Özdikici sonrasında "Arka Sokaklar" dahil olmak üzere birçok projede rol alarak kariyerine devam etti. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Özdikici geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Bir takipçisinin şikayeti üzerine o fotoğrafın kaldırılması Seçkin'i çılgına çevirdi. Seçkin bu olaya hikayesinden sert tepki vererek " "Bedenden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun." dedi.
Oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazandı
Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arka Sokaklar'da dahil olmak üzere Kadın, Benim Adım Melek gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmıştı.
Bikinili pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Ece Özdikici; geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında bikinili pozunu paylaştı. Paylaşımının şikayet üzerine kaldırıldığını ifade eden güzel oyuncu o takipçisine sert çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanıyor
Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.